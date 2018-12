Drie mannen aangehouden voor witwassen, drugs- en wapenbezit

Tijdens de identiteitscontrole blijkt dat één van de mannen, een 26-jarige man uit Den Haag, nog een boete van 269 euro open heeft staan of vier dagen hechtenis. Bovendien wordt hij als bestuur verdacht van dronken rijden. Zijn 24-jarige kompaan, zonder vaste woon- of verblijfplaats, heeft nog twee onherroepelijke vonnissen openstaan die hij in de gevangenis moet uitzitten. Bovendien blijkt hij in het bezit te zijn van een vuurwapen en zes patronen munitie. De derde verdachte, een 26-jarige man uit Den Haag, heeft een flink geldbedrag bij zich en wordt verdacht van witwassen. Uit de auto en de tas van de 24-jarige vrouw uit Den Haag komen nog enkele gripzakjes met in totaal 6,8 gram hennep tevoorschijn. Genoeg reden om het hele gezelschap aan te houden.