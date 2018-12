Dronken bestuurder rijdt verkeerspaal omver

Een voorbijganger meldde zaterdag 22 december rond 01.05 uur bij agenten in de Kerkstraat dat zij had gezien dat een automobilist tegen een geparkeerde bestelbus was gereden. De bestelbus had schade opgelopen. Verderop in de straat zagen de agenten de betrokken auto staan zonder bestuurder. De bestuurder had een verkeerspaal omver gereden en was ervan door gegaan. De auto had flinke schade en op straat lagen brokstukken. Het voertuig is getakeld. Agenten hebben de bestuurder achterhaald en aangehouden. Uit een ademanalyse bleek dat hij teveel had gedronken. De 19-jarige verdachte is beginnend bestuurder. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De benadeelde heeft aangifte gedaan van vernieling aan zijn bestelbus.