Vijf kilo gedroogde hennep in auto gevonden

Surveillerende agenten zien omstreeks 18.35 uur ter hoogte van Bergen op Zoom een verdacht voertuig op de A4 rijden. De bestuurder krijgt bij de afrit Hoogerheide (Antwerpsestraatweg) een stopteken en wordt om zijn identiteitspapieren gevraagd. Als blijkt dat deze en ook de bijrijder veelvuldig voorkomen in het politiesysteem, wordt toestemming gevraagd om de auto nader te doorzoeken. Nadat uit de kofferbak twee tassen met in totaal vijf kilo gedroogde hennep tevoorschijn komen, worden beide mannen aangehouden. Ook blijkt er nog een gripzakje cocaïne in de auto te liggen. De verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex en zitten nog vast. De drugs zijn in beslag genomen.