Woning beschoten in Bergen op Zoom

Hebt u vrijdagavond vóór of na 18.50 uur iets verdachts gezien in of in de omgeving van de Augustalaan? Deel uw informatie dan via 0900 8844, via de politieapp (06 12 20 70 06) of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800 7000 of het meldingsformulier van M (BVH 2018300125).