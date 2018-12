Man aangehouden na vondst dode in Arnhemse woning

Arnhem - In een huis aan de Dragonstraat in de Arnhemse wijk Malburgen is zaterdag een dode persoon aangetroffen. Niet veel later is in de buurt een man 40 aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Wat de relatie tussen verdachte en slachtoffer is, wordt onderzocht.