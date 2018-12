Getuigen gezocht van overval in Halfweg

Zaterdagochtend rond 10.15 uur overvielen twee in het donker geklede mannen het casino. Onder bedreiging van een wapen eisten zij geld van het aanwezige personeel. Bij de overval hebben ze een geldbedrag buitgemaakt. Na de overval zijn de daders gevlucht op een blauwe scooter in de richting van Zijkanaal F. Bij die vlucht zijn de overvallers in een bocht van Zijkanaal F ten val gekomen. De scooter heeft dus waarschijnlijk schade. De recherche komt graag in contact met getuigen die voorafgaande aan de overval iets hebben gezien, of de vluchtende daders op een blauwe scooter hebben zien rijden in de omgeving van Zijkanaal F. Andere informatie over deze overval is natuurlijk ook welkom.. Belt u dan met 0900-8844. Liever anoniem melden? Bel dan met 0800-7000.

2018245353