Doorrijder aangehouden

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en liep diversen botbreuken op. De afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) deed op de Secretaris Verhoeffweg uitgebreid onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval. Getuigen vertelden agenten over de aanrijding en gaven een goede omschrijving van de betrokken auto en bestuurder. In de Meloenstraat trof de politie kort daarna de betrokken auto geparkeerd aan en namen deze in beslag. Daarna ging de zoektocht naar de vermoedelijke bestuurder onverminderd verder. Omstreeks 21:15 uur zien agenten de verdachte rijden op de Galgeweg in een andere auto. Agenten hielden de verdachte aan en namen een positieve speekseltest bij hem af en later ook een bloedtest. Het rijbewijs van de 29-jarige bestuurder is ingevorderd en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.



Doorrijden na aanrijding met letsel

Behalve voor het doorrijden na een aanrijding kan het Openbaar Ministerie iemand uiteraard ook vervolgen voor het veroorzaken van het verkeersongeval. De schuld van de bestuurder moet in dat geval wel vast te stellen zijn. Strafverzwarend zijn onder meer rijden onder invloed van alcohol of drugs en te hard rijden. Als de automobilist roekeloos heeft gereden, komt daar nog flink wat bovenop.