Politie houdt drie mannen aan voor verboden wapenbezit

Agenten controleerden rond 22.00 uur de 23-jarige man, die op dat moment bij een auto stond op het Cor Kieboomplein. Ze troffen bij hem een groot aantal lege gripzakjes aan een gebruikershoeveelheid harddrugs aan. De 22-jarige man die even later ook bij auto aankwam, werd eveneens gecontroleerd. Bij hem werden geen bijzonderheden gevonden. Nadat de agenten ook de 18-jarige man die nog in de auto zat hadden gecontroleerd, doorzochten ze het voertuig. Daar vonden ze een wapen. Ze besloten de mannen met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) aan te houden. Het wapen werd in beslag genomen. Na onderzoek bleek het om een gasdrukwapen te gaan.

Het Cor Kieboomplein ligt in een veiligheidsrisicogebied. In zo’n gebied mag de politie preventief fouilleren. Dit draagt bij aan het verkleinen van wapenbezit- en gebruik.