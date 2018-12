Getuigen verkeersruzie gezocht

Dinsdag 18 december rond 09.20 uur ontstond op de A16 op de afrit Prinsenbeek een verkeersruzie. De mogelijke aanleiding van de ruzie zou een eerdere invoegactie geweest zijn op de afrit van de A58 richting de A16 op de Backer en Ruebweg..De bestuurder van een bestelbus stopte vervolgens op de afrit Prinsenbeek en stapte uit. De automobilist is gestopt en deed zijn raam open. De bestuurder van de bestelbus heeft hem meerdere keren in zijn gezicht geslagen en beetgepakt. Was u getuige van dit incident? Bel dan met de politie via 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006.

Zaaknummer: 2018297177