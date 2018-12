Hennepkwekerij ontmanteld op garagezolder

De politie komt de kwekerij op het spoor na informatie uit een andere strafzaak. Een onderzoek met een warmtecamera bevestigt het vermoeden dat er mogelijk een hennepkwekerij aanwezig is. Dat wordt bevestigd nadat agenten de garage zijn binnengestapt. Op de zolder staan in een kweekruimte 108 hennepplanten in volle knop. Volgens een berekening zou de oogst 13.978 euro bruto kunnen opleveren. Vermoedelijk is er al eerder geoogst aangezien er in de ruimte enkele droogrekken liggen met daarop nog plantenresten.