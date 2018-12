Onbekende man in woning

De bewoonster uit de Vennelaan hoorde zaterdag 22 december rond 23.30 geluiden op de oprit. Ze keek uit het raam en zag een onbekende man bij de woning lopen. Ineens stond de man in de keuken. Hij ging vervolgens weer weg. Vermoedelijk is de man nog via een raampje in een andere ruimte binnen geweest. De bewoners alarmeerden de politie. Op weg naar de woning zien agenten een man langs de kant van de weg in de berm liggen. De man voldoet aan het signalement dat de bewoners hadden opgegeven. Hij is aangehouden en zit vast voor verhoor.