Politie onderzoekt schietincident

Bij de meldkamer kwam zaterdagavond rond 20.00 uur informatie binnen dat in de omgeving van de Stadionbar De Aftrap geschoten zou zijn. Voor de horecagelegenheid aan de Vonderweg lag een man met verwondingen aan zijn hoofd op de grond. Hij zou tijdens het gebeurde mishandeld zijn. Het 46-jarige slachtoffer uit Eindhoven werd verpleegd aan zijn verwondingen en mocht daarna naar huis. Aan de overkant van de weg, op de Gagelstraat, lag een tweede gewonde man. Het 23-jarige slachtoffer, ook uit Eindhoven, had een schotwond in zijn been.



Eerste hulp

Eén van onze agenten, die met zijn surveillancehond daar was, verleende samen met een andere agent en een burger eerste hulp aan de 23-jarige man. De agenten konden een knelverband aanleggen om het bloed te stelpen. De hondengeleiders hebben een speciale training gevolgd waardoor zij bij ernstige verwondingen hulp kunnen bieden. Ze hebben ook een tas bij zich met daarin speciale hulpmiddelen zoals een knelverband, gazen, verbanden etc. Het slachtoffer is vervolgens door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Onderzoek

Alle bezoekers moesten Stadionbar De Aftrap na het incident verlaten. Hun gegevens zijn genoteerd zodat de politie contact met hen kan leggen. Wellicht dat er mensen zijn die iets meer gezien of gehoord hebben. De horecagelegenheid bleef de rest van de avond gesloten en de omgeving werd afgezet zodat de forensisch specialisten uitgebreid op zoek konden naar achtergebleven sporen. Halverwege de nacht werd dit onderzoek afgerond. Uiteraard bekijken we ook of er bewakingsbeelden zijn die ons kunnen helpen en of er mensen zijn die misschien beelden hebben van het incident. Op dit moment kunnen we nog niet meer duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is. De recherche is volop bezig met het horen van getuigen en het vastleggen van alle informatie. Vooralsnog is niemand aangehouden in het onderzoek.