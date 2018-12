Politie houdt man aan voor bedreiging met mes

Rond 04.00u kreeg de politie een melding van een vrouw uit Kampen die in haar woning werd bedreigd door een bekende van haar. Hij dreigde haar met de dood en zou hierbij ook een mes hebben gebruikt. Toen agenten bij de woning kwamen, was de man net vertrokken. Direct is er in de omgeving hem gezocht. Nabij het centrum troffen agenten een man aan die aan het signalement voldeed. De politie had informatie dat deze verdachte mogelijk een vuurwapen zou hebben. Daarom werd een de aanhoudingsprocedure voor die situaties gebruikt. Agenten hebben de man met getrokken wapens vanaf een afstandje geroepen en gemaand zijn handen te laten zien en op zijn knieen te zitten. Toen zij hem wilde aanhouden, bleek het niet om de gezochte verdachte te gaan. Dan man kreeg excuses van de agenten.



Niet veel later troffen agenten de juiste verdachte aan nabij het uitgaansgebied van Kampen. Met dezelfde procedure werd hij aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en voor nader verhoor ingesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.