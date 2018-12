Politie zoekt getuigen van dodelijke aanrijding Rijksweg ring A10,

De aanrijding vond plaats tussen een motor met twee opzittende en een auto. Hierbij zijn twee dodelijke slachtoffers te betreuren. De bestuurder van de auto is aangehouden en overgebracht naar het politie bureau voor onderzoek.

De politie heeft al enkele getuigen gesproken maar zou nog meer mensen willen spreken die getuige zijn geweest om het toedrachtonderzoek zo volledig mogelijk te kunnen verrichten. Bent u getuige geweest van het ongeluk en hebt u nog niet gesproken met de politie? Of hebt u beelden in uw bezit van de aanrijding? Neem dan contact op via 088-1693600 of via onderstaand tipformulier