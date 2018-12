Woninginbrakenpiek in Vriezenveen; in negen uur tenminste 9 inbraken

Vier van de negen inbraken vonden plaats in dezelfde straat, de Kievit. Ook werd er ingebroken in de Nachtegaal, de Vondelstraat, de Almeloseweg en in twee huizen aan de Garvesingel. In alle gevallen werd een raam opengebroken. De woningen zijn doorzocht en er zijn diverse spullen gestolen.



De politie is inmiddels een onderzoek gestart. In de buurt gaat de politie vandaag op zoek naar getuigen en ook hoopt de politie dat er mensen zijn met camera’s. Ook wordt er forensisch onderzoek gedaan. De politie roept mensen die iets verdachts hebben gezien op zich te melden via 0900-8844.