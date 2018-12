Extra toezicht woninginbraak Almere werpt vruchten af

22 december: 3 verdachten

In de nacht van vrijdag op zaterdag 22 december 2018 kwam een melding binnen van lawaai en licht van een zaklantaarn in een tuin op de Oostgriend in Almere. Even later, rond half 5 in de ochtend, werden drie verdachten aangehouden: 1 man van 19 jaar en 2 jongens van 17 jaar. Zij worden vandaag voorgeleid.

24 december: 1 verdachte

Op 24 december rond 8.10 uur houdt de politie een auto staande die zonder verlichting rijdt. In de auto worden spullen aangetroffen die mogelijk te maken hebben met woninginbraak. De bestuurder is aangehouden. De politie doet verder onderzoek.

Met deze 4 verdachten staat de teller op dit moment op 11. Eerder werden de volgende verdachten aangehouden:

Vrijdagmiddag 14 december rond 13.10 uur proberen twee mannen bij een woning aan de Chicagostraat in te breken. Het valt een alerte getuige op en deze belt direct de politie. De twee mannen zijn nog bezig als de agenten aankomen. Bij het zien van de agenten vluchten de twee. Zij kunnen met hulp van de politieheli na een korte achtervolging worden aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam, van 35 en 36 jaar oud. Dankzij de melding bleef het bij een poging.

Op 16 december belde een getuige dat er jongens naar de tuinen aan het kijken waren. Het leek erop dat zij van plan waren in te breken. Even later klinkt er glasgerinkel. Op het Rankonkelpad was een ruit ingetikt en ingebroken. Niet veel later kon de politie verdachten (1 jongen van 17 en 2 mannen van 18 en 19 jaar) uit Almere aanhouden.

In de nacht van 17 op 18 december zijn 2 mannen (19 en 20 jaar uit Almere) aangehouden voor een poging tot inbraak in de Filmwijk.

Help mee, voorkom woninginbraken

Ziet u een verdachte situatie? Bel direct 112. Surveillerende agenten kunnen dan direct ter plaatse komen. Zo is er meer kans dat we woninginbrekers op heterdaad betrappen.

Politie en gemeente: extra toezicht

De politie zet extra toezicht in en doet dat zowel opvallend als onopvallend. Samen met het zogenaamde High Impact Crime (HIC) team wordt gesurveilleerd te voet, op de fiets, op scooters en in de auto. De politieagenten uit het HIC-team worden extra ingezet voor onder meer woninginbraken en overvallen. Hierdoor is er meer kans om woninginbrekers op heterdaad te betrappen. Ook de gemeente Almere zet extra toezicht in, vooral preventief in wijken met veel woninginbraken. Bel bij verdachte situaties 112 en uw melding wordt direct doorgegeven aan de surveillerende agenten op straat!

Inzet technische hulpmiddelen

Voor huizen waar de bewoners op vakantie zijn, maken we regelmatig gebruik van technische hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen staan in directe verbinding met de politie. De pakkans op een woninginbreker is hierdoor groter. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw woning? Neem contact op met uw wijkagent.

Bescherm uw woning

U kunt zelf veel doen om een inbraak te voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk, draai de deur altijd op slot als u weg gaat en zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Voor meer informatie en tips kijk op Veilig Almere of maakhetzeniettemakkelijk.nl.