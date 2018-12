Vermoedelijk gestolen goederen gevonden in garagebox Baarn

Op 22 december rond 23:00 zien agenten een man rijden waarvan bekend is dat hij geen geldig rijbewijs heeft. Ze houden de auto staande. Bij controle blijkt de 24-jarige bestuurder te rijden onder invloed. In de auto worden vervolgens goederen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal.

De man en de bijrijder, een 18-jarige vrouw uit Baarn, zijn aangehouden voor verder onderzoek.

In de auto werd ook een sleutel aangetroffen van een garagebox. Naar aanleiding van de goederen in de auto, heeft de politie ook onderzoek gedaan naar de goederen in de garagebox. Hierbij zijn meerdere motoren en scooters ingenomen, waarvan 1 scooter stond geregistreerd als gestolen. Ook is er gereedschap en oud ijzer in beslag genomen.

De man en de vrouw worden verdacht van heling. De recherche doet verder onderzoek.