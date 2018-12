Laptop teruggevonden via app

Rond 10.30 uur kregen agenten een melding om naar de Leo XIII straat te gaan. De melder gaf aan dat zijn gestolen laptop vanaf dat adres een signaal zou afgeven via een tool, waarmee je de laptop kan traceren. In de woning bleek de laptop aanwezig te zijn. De agenten troffen ook nog een tablet aan die mogelijk van diefstal afkomstig is. De 52-jarige bewoner is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De laptop en de tablet zijn in beslaggenomen en zullen na onderzoek weer worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

2018245976