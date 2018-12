Drie verdachten aangehouden na woningoverval Leliegracht

Rond 08.15 uur worden de bewoners wakker van de bel. Voor de voordeur staat iemand die zegt een pakketje te hebben. Via de intercom geeft één van de bewoners aan dat het pakket op de trap kan worden gezet. Direct daarna horen ze echter snelle stappen op de trap. Omdat de bewoners denken dat er mogelijk een handtekening nodig is voor het pakketje, lopen ze de gang op. Daar zien ze drie onbekende jongens staan en de bewoners vragen wat die daar doen. Er komt geen antwoord en de jongens lopen gelijk de woonkamer in. Daar gaan ze meteen op zoek naar spullen. Terwijl zij verschillende tassen pakken, rent één van de bewoners naar buiten en roept om hulp. Ook probeert ze de deur dicht te houden om zo te voorkomen dat de jongens, die weer weg willen gaan, tegen te houden. Op een gegeven moment lukt het de jongens deur toch open te duwen en ze slaan op de vlucht, zonder buit.

Een man die langs fietst, ziet alle commotie op straat en vraagt wat er aan de hand is. Zodra de bewoner vertelt wat er gebeurd is, fiets de man achter de vluchtende jongens aan. Ondertussen belt hij de politie en geeft zijn locatie door. Al snel ziet hij de politie en agenten houden drie verdachten – Marokkaanse jongens van 16 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland – aan. De jongens zijn daarna naar een politiebureau overgebracht voor verhoor.