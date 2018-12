Politie zoekt getuigen woningoverval Sloestraat

De politie is op zoek naar twee verdachten met het volgende signalement:

Verdachte 1

Man

Dik postuur/fors postuur

Kalend, kort donker haar

Ongeveer 40 jaar oud

Droeg donkere kleding, mogelijk een Tshirt waar zijn buik onderuit kwam

Verdachte 2

Vrouw

Dun postuur

25-35 jaar oud

1.65 tot 1.75m lang

wat langer haar (kleur onbekend), mogelijk in een staart gedragen

droeg een donkere broek en jas tot op de heupen

De verdachten zijn mogelijk weggelopen over de Amstelkade in de richting van de Scheldestraat.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien rond het tijdstip van de woningoverval in de omgeving van de Sloestraat? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn voor dit onderzoek? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan de politie.