Straatrover op heterdaad aangehouden in Zuidoost

Het slachtoffer moest onder bedreiging van een vuurwapen zijn telefoon afgeven en geld pinnen bij een geldautomaat. Hierbij is het slachtoffer meerdere keren op zijn hoofd geslagen.

Omdat er een melding bij de meldkamer was binnengekomen van een mogelijke beroving was de politie snel ter plaatse en kon de verdachte op basis van signalement op heterdaad worden aangehouden. De verdachte werd na de aanhouding gefouilleerd en bleek een vuurwapen en de telefoon van het slachtoffer op zak te hebben. Het vuurwapen is inbeslaggenomen door de politie en de telefoon is teruggeven aan het slachtoffer.

De recherche heeft heeft de zaak in behandeling en de verdachte wordt vandaag voorgeleid bij de rechter commissaris.