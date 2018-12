Vuurwerkoverlast melden via Facebook en Twitter

De meldingen kunnen gedaan worden via de accounts van de politieteams en niet via de accounts van de individuele (wijk)agent. Omdat de politie de meeste vuurwerkoverlast meldingen tijdens de laatste dagen van het jaar ontvangt, kunnen inwoners van de politie eenheid Den Haag ook dit jaar vlak voor de jaarwisseling overlast melden via een privébericht op Facebook en Twitter.



Het melden van vuurwerkoverlast kan via Facebook en Twitter op de teamaccounts en via @Pol_Denhaag.



vrijdag 28 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur

zaterdag 29 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur

zondag 30 december 2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur

maandag 31 december 2018 van 10.00 uur tot 18.00 uur



Op maandag 31 december vanaf 18.00 uur tot en met dinsdag 1 januari 02.00 uur is het toegestaan om vuurwerk af te steken. Lees hier meer over veiligheid en regelgeving.