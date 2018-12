Onderzoek na vondst twee lichamen in woning

Tilburg - Tilburg De politie is zondagavond een onderzoek gestart nadat een huisarts twee lichamen in een woning aan de Ordonnansenstraat had aangetroffen. Het blijken de bewoners te zijn. Uit het onderzoek is tot nu toe naar voren gekomen dat beide mensen uit vrije wil uit het leven zijn gestapt, de man heeft eerst zijn vrouw om het leven gebracht en toen zichzelf. Dat is gebeurd met een vuurwapen die de man in huis had. Hij had daar een vergunning voor.