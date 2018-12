Verdachte aangehouden die met vals geld wilde betalen

Zondag 23 december 2018 om 16.00 uur kwam een vrouw een winkel binnen aan de Arendhof. Ze wilde een rekening betalen. Het personeelslid wat achter de kassa stond zag dat de vrouw geld uit haar portemonnee en uit een zakje haalde. Ze vond dat verdacht en controleerde het geld met een detectietautomaat. Die gaf aan dat een gedeelte van het geld vals was. De vrouw betaalde toen de rekening met echt geld en maakte dat ze weg kwam. Maar haar gegevens waren bekend bij de winkel en ze belden de politie. Agenten zijn op zoek gegaan naar de 61-jarige vrouw. Toen ze haar niet thuis troffen hebben ze haar opgebeld. De vrouw is zich later komen melden aan het bureau waar ze is aangehouden. Ze had nog meer valse biljetten van 5 en 10 euro bij zich. Na verhoor is de vrouw heengezonden. Ze krijgt een proces-verbaal voor valsemunterij.

Lees hier meer over het herkennen van vals geld en wat te doen bij aantreffen. (https://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/)