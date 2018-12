Stropers-duo loopt in de val

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachten het wild verhandelden, en zelfs op bestelling gingen schieten. We hebben het idee dat er mensen zijn in Veldhoven en omgeving die hier meer over kunnen vertellen. Daar willen wij graag mee in contact komen. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of informatie anoniem te delen via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het is ook mogelijk om online onderstaand tipformulier in te vullen. De twee mannen zitten vast voor verder onderzoek.