Aanhoudingen na plofkraak

De politie ging meteen op de melding af, maar de agenten troffen geen verdachte personen meer aan. Later werd in de directe omgeving wel een persoon aangehouden. Nog later arresteerden agenten in Beek (L.) vijf mannen die ervan worden verdacht mogelijk iets met de plofkraak te maken te hebben. In Roermond heeft de politie één auto in beslag genomen en in Beek werden twee auto’s door de politie meegenomen.