Politie vraagt hulp bij onderzoek naar mogelijk zedendelict

De politie hoopt door het onderzoek duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd. Daarom vragen we de hulp van mensen die in de buurt van de Rosendaalseweg wonen, of vanochtend vroeg daar op straat waren. Heb je vanochtend voor acht uur iets opvallends gezien rond de Bronbeeklaan en de Rosendaalseweg? Was je daar op straat en heb je mensen gezien? Of heb je andere informatie die misschien kan helpen? Bel dan vandaag nog de politie via 0900-8844 of geef je tip door via deze site.

(2018578769 ^sk)