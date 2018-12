Man in buik geschoten in Rotterdam-IJsselmonde

Vanuit een woning aan de Huniadijk werd het alarmnummer gebeld omdat een man in zijn buik was geschoten. De man was aanspreekbaar, maar werd door de ambulance zo snel mogelijk overgebracht naar het ziekenhuis. De politie trof in de woning een vrouw en twee kinderen. Of het schieten in de woning heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.



Heeft u iets gezien of gehoord dat het onderzoek kan helpen, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.