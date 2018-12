Man gewond bij steekincident

Het incident gebeurde rond 2.00 uur nadat een ruzie was ontstaan. Het slachtoffer werd gestoken en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongeman (18) uit de gemeente Moerdijk is in het ziekenhuis opgenomen. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident en de identiteit van de verdachte. Hierbij zijn onder andere diverse getuigen verhoord.