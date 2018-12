Getuigen gezocht van ramkraak bij juwelier

Rond 04:10 uur werd bij de politie gemeld dat er iets aan de hand was bij de juwelierszaak aan het Lorentzplein. Er werd glasgerinkel en een knal gehoord en hierna zouden de daders vermoedelijk op een scooter of scooters zijn weggereden.

De politie trof een beschadigde voorpui en fors beschadigd rolluik aan bij de juwelierszaak en de witte Renault Clio. Onderzoek werd ingesteld en er werd gezocht naar de daders die meer dan vermoedelijk met een onbekende buit op een scooter of scooters ervandoor waren gegaan. Zij werden helaas niet meer aangetroffen. De witte Renault is weggesleept en wordt o.a. onderzocht op sporen.

Behalve technisch onderzoek is o.a. ook buurtonderzoek gehouden. De recherche is bezig met het onderzoek naar deze ramkraak en is op zoek naar mensen die informatie hebben of die mogelijk iets gezien hebben van de ramkraak of van de vluchtende daders op een scooter(s).

Getuigenoproep

* Heeft u in de nacht van dinsdag op woensdag voorafgaand, tijdens of na de ramkraak iets verdachts gezien, dat te maken kan hebben met deze ramkraak?

* Heeft u in Badhoevedorp in de omgeving van het Lorentzplein scooters zien rijden na 04:10 uur?

* Heeft u andere informatie die de recherche kan helpen bij het onderzoek?

Laat u dit dan s.v.p. weten aan de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. Dat kan via een contactformulier op internet of telefonisch via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem melding doen? Dan wordt u verzocht te bellen met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018247474