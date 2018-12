Twee inbraken op het station in Haarlem

De leeftijd van de inbrekers wordt voor beiden geschat tussen de 16 en 20 jaar. Ze waren in het donker gekleed en zijn gevlucht in de richting van de parkeergarage. Het is onbekend of de twee mannen buit hebben meegenomen.

Niet veel later bleek er ook ingebroken te zijn bij de toiletten op het perron. Ook hier is nog onbekend hoeveel buit er is gemaakt.

De politie onderzoekt of deze inbraken iets met elkaar te maken hebben.

Getuigenoproep

Heeft u in de nacht van woensdag op donderdag iets verdachts gezien, dat te maken kan hebben met deze inbraken? Of heeft u andere informatie dat kan helpen bij het onderzoek?

Laat u dit dan s.v.p. zo snel mogelijk weten! Dat kan via een contactformulier op internet of telefonisch via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem melding doen? Dan wordt u verzocht te bellen met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2018247950