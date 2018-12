Twee aanhoudingen na straatroof Bergwijkpark

Het slachtoffer rijdt rond 17.30 uur in het Bergwijkpark als er plotseling twee jongens voor zijn bromfiets springen. Zij trekken hem direct van de bromfiets af en bedreigen hem met een vuurwapen. Vervolgens gaan de twee er met de bromfiets vandoor. Het slachtoffer blijft geschrokken achter en neemt contact op met de politie.

Verschillende politie-eenheden van zowel het basisteam Bijlmermeer als de recherche doen vervolgens onderzoek in de omgeving en op een gegeven moment blijkt dat de bromfiets in Amsterdam Zuidoost geparkeerd staat. De bromfiets bevindt zich in een steegje achter een woning. In die woning treffen agenten daarna in een slaapkamer een vuurwapen, boksbeugel en de sleutels van de gestolen bromfiets aan. Verder onderzoek leidt naar twee verdachten. Zij melden zich even later zelf op het politiebureau Bijlmermeer en worden daar aangehouden.

De verdachten betreffen Amsterdamse jongens van 15 en 16 jaar oud. Zij worden verhoord en hun exacte rol bij de straatroof zal onderzocht worden.