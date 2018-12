Zestig fietsen aangetroffen bij pseudokoop

Een aangever herkent zijn exclusieve fiets met bijzondere kenmerken op een verkoopsite op internet. Naar aanleiding daarvan neemt de aangever geen contact op met de verkoper, maar met de politie. Met toestemming van de officier van justitie zet de politie een pseudokoop op. De verdachte en de pseudokoper ontmoeten elkaar voor een boxruimte in Amsterdam West. Als de ‘verkoper’ de fiets uit de box haalt, ziet de pseudokoper tientallen fietsen staan. Bij controle van het framenummer blijkt dat dit de fiets van de aangever is. Hierop is de ‘verkoper’ aangehouden op verdenking van diefstal of heling van de fiets.

Het vermoeden bestaat dat de 60 fietsen van diefstal afkomstig zijn. Bij één fiets is dat vastgesteld, maar de politie weet ook dat niet iedereen aangifte doet als zijn of haar fiets is gestolen.