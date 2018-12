57 kilo drugs in verborgen ruimte auto voor drugspand

Rotterdam - Een alerte getuige ziet zaterdagavond een verdachte situatie rond een auto in de Kramerstraat in Rotterdam. De bestuurder zegt net een woning in de straat bezocht te hebben. In deze woning vinden agenten meerdere vuurwapens, 3,5 kilo verdovende middelen, 3 kilo versnijdingsmiddel en een flink geldbedrag. In de auto wordt later in een verborgen ruimte nog eens 57 kilo verdovende middelen, zowel heroïne als cocaïne, gevonden. Ook lagen er een flink geldbedrag en luxe sieraden. In de auto wordt later in een verborgen ruimte nog eens 57 kilo verdovende middelen, zowel heroïne als cocaïne, gevonden.