Derde verdachte aangehouden in onderzoek dodelijk schietincident Design College

Kort na het incident hield de politie een 31-jarige verdachte aan voor het neerschieten van het slachtoffer. Uit onderzoek ontstond de verdenking dat hij kort daarvoor in een auto naar de school was gekomen met minstens twee anderen. De tweede verdachte, vermoedelijk ook een inzittende van de betreffende auto, werd donderdag 20 december aangehouden. Zijn inbewaringstelling werd maandag afgewezen door de rechter-commissaris. Hij is inmiddels weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie is tegen deze beslissing in appèl gegaan. De derde verdachte zit momenteel nog vast.