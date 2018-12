Man met mes overvalt slijterij Schiedam

De slijterij in de supermarkt aan de ’s Gravenlandseweg werd om 10.20 uur overvallen. De politie zocht in de omgeving, onder andere met de politiehelikopter en stuurde ook snel een Burgernetbericht met het signalement van de dader uit. Dit leverde een aantal reacties op, maar leidde helaas nog niet tot een aanhouding.



De politie voert buurtonderzoek uit en onderzoekt of er bruikbare camerabeelden zijn. Heeft u donderdagochtend rond 10.20 uur een licht getinte man van ongeveer 1.70m lang met donker haar, een blauwe jas met capuchon, donkere broek en opvallende bruingroene schoenen en een zwarte sporttas zonder tekst gezien? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn of beschikt u over camerabeelden in de omgeving van de ’s Gravelandseweg? Dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.