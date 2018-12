Vrouw overleden na steekincident Clinge

Het slachtoffer betreft een 33-jarige vrouw uit Sint Niklaas (B). Eerder kon de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend worden gemaakt omdat haar familie nog niet in kennis was gesteld. Dat is inmiddels wel gebeurd. Rond 05.50 uur is een verdachte aangehouden. Dit betreft een 63-jarige vrouw uit Clinge. Zij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze wordt gehoord. De rol van de verdachte is op dit moment nog onduidelijk, hier wordt onderzoek naar gedaan. Het onderzoek ter plaatse is op dit moment nog niet afgerond en zal vermoedelijk nog een groot deel van de dag duren. De toedracht van het incident wordt onderzocht door rechercheurs.

Mocht u getuige zijn geweest van het incident dat heeft plaatsgevonden en u hebt nog niet met de politie gesproken, dan wordt u verzocht contact op te nemen.