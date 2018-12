Politie zoekt getuigen beroving

Omstreeks 21.15 uur zat een 17-jarige jongen uit Heemskerk op de stenen blokken voor het station toen er twee jongens op het af kwamen lopen en hem om een vuurtje vroegen. Ook vroegen de jongens of ze even met zijn telefoon mochten bellen. Het slachtoffer wilde zijn toestel niet afgeven, maar bood wel aan voor de jongens te bellen. Toen hij zijn telefoon had gepakt en het nummer had ingetoetst, werd het toestel plotseling uit zijn handen gegrist. De verdachten gingen er vervolgens rennend vandoor richting de Rozenstraat.

De politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Er werden geen verdachten aangetroffen.

2018248471