Twee straatrovers aangehouden op P.C. Hooftstraat

Politiemensen in burgerkleding kregen die donderdagmiddag een melding dat er mogelijk twee straatrovers waren gezien aan de Bloemenmarkt. De twee mannen hadden geprobeerd om een toerist van zijn horloge te beroven via een zogenoemde voetbaltruc. Deze truc is een afleidingsmanoeuvre waarbij de verdachte op een jolige manier zijn been in dat van het slachtoffer haakt en een arm om hem heen slaat. Vaak is er een tweede verdachte bij betrokken om het slachtoffer extra af te leiden. Tijdens deze afleiding wordt geprobeerd om het horloge van een pols te halen zonder dat een slachtoffer dat meteen merkt. Op de Bloemenmarkt was deze poging mislukt, waarna de verdachten rustig hun weg vervolgden.

De agenten in burgerkleding zochten de mannen op en besloten hen te observeren. Het viel direct op dat de twee verdachten bijzonder veel belangstelling hadden voor de polsen van langslopende mensen. De mannen spraken meerdere mensen aan en na het maken van een praatje gaven ze een handdruk waarbij ze aan het horloge voelden. Bij deze contacten werd niets gestolen. In de P.C. Hooftstraat gingen de mannen een stapje verder. Tijdens een praatje met een toerist uit Maleisië, waren de observerende agenten er getuige van hoe de twee verdachten de voetbaltruc deden bij de toerist. In dit geval ging dat niet helemaal zoals gepland, want het slachtoffer verloor zijn evenwicht. Hij kwam ten val en liep een verwonding op aan zijn hand. Op dat moment kwamen de agenten direct in actie om de verdachten aan te houden. Het gaat om twee Marokkaanse mannen van 28 en 34 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De mannen zitten vast voor verhoor.