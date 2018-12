Vluchtende verdachte ramt meerdere auto’s

Agenten wilden de verdachte rond 13.00 uur controleren vanwege opvallend rijgedrag. Toen de man een stopteken kreeg, ging hij er vandoor. Er volgde een achtervolging die voerde vanaf de Jan Luijkenstraat via de Hobbemastraat, de Paulus Potterstraat, Willemsparkweg naar de Jacob Obrechtstraat. Tijdens de vluchtpoging heeft de bestuurder vermoedelijk meerdere geparkeerde auto’s geramd. In de Jacob Obrechtstraat stapte de verdachte uit zijn voertuig en ging er rennend vandoor. De man kon uiteindelijk in een tuin van de PC Hooftstraat worden aangehouden. Onderzocht wordt wat het motief was voor hem om ervandoor te gaan.

De politie doet een oproep aan eigenaren van auto’s die schade hebben door toedoen van de vluchtende verdachte om aangifte te doen.