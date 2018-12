Politie op zoek naar getuigen overval restaurant

De recherche is op zoek naar getuigen. Was u die bewuste avond of nacht in de buurt van het restaurant en heeft u de mannen gezien? Of misschien woont u in de buurt van het restaurant en heeft u camerabeelden? Misschien heeft u zelfs een foto of video gemaakt van de mannen. Alles helpt.

Heeft u informatie? Neemt u dan contact met ons op via nummer 0900-8844 of via het onderstaande tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl