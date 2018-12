Drie arrestaties na aantreffen partij illegaal vuurwerk in berging en slaapkamer

Hierna werd aangebeld bij de woning Er werd open gedaan door een vrouw. Uit haar verhaal werd duidelijk dat de bewoner en vermoedelijke verkoper van het vuurwerk de benen genomen had. Tijdens het verdere onderzoek werd in de schuur een grote partij categorie 1.3. en 1.4 vuurwerk aangetroffen. Ook lag er administratie over de in/ en verkoop van vuurwerk. In een slaapkamerkast stond nog een grote doos vuurwerk. De aanwezigen werd aangeraden om de bewoner te adviseren naar het politiebureau in Breda te komen. Daar heeft hij zich om 01.30 uur gemeld waarna hij ook is aangehouden. Hij wordt verdacht van het illegaal bezit, opslag en handel in zwaar vuurwerk. Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige locatie gebracht.