Hennepkwekerij ontdekt na brand

De politie kan nog geen onderzoek doen vanwege de gevaarsetting. Het vermoeden bestaat dat de brand ontstaan is door kortsluiting en dat in twee ruimtes een hennepkwekerij aanwezig is. Er is niemand aangehouden.

