Meisje overleden na frontale botsing

Een 28-jarige bestuurder uit Vlissingen is donderdag 27 december om 17u12 op de Nieuwe Zuidbeekseweg door onbekende oorzaken op de verkeerde weghelft terecht gekomen en botste frontaal tegen een 26-jarige bestuurster uit Vlissingen. De bestuurder en de 4-jarige inzittende zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar het meisje later op de avond aan haar verwondingen is overleden. De bestuurster raakte ook gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersdienst doet onderzoek naar het ongeval.