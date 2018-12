Twee jongens misdragen zich in uitgaanscentrum

Een van de verdachten bedreigde de agenten met de dood. Ook riep hij klootzakken en kankermongolen en hoer tegen hen. Tijdens het transport vernielde hij bovendien het dak van de politiebus en tufte die ook onder. Hij werd uiteindelijk met enig duw- en trekwerk in de cel gezet. Het lukte niet om van hem een blaasproef af te nemen. De andere verdachte die een bloedneus had, verzette zich ook bij zijn arrestatie. Hij gaf tijdens het transport aan misselijk te zijn. Hij werd daarom naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis gebracht, zijn neus bleek gebroken te zijn. Hij werd na de behandeling alsnog in het cellencomplex ingesloten. hij blies 479 ugl op het ademanalyse apparaat. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.