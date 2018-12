Voetafdrukken leiden naar vermoedelijke insluiper(s)

De politie kreeg vrijdag 28 december 2018 omstreeks 06.50 uur een melding van een vrouw in de wijk Reeshof. Ze vertelde dat ze geconfronteerd was met een man op de slaapkamer. Ze was gaan gillen en de badkamer ingevlucht. Daar belde ze 112. De eerste agenten waren binnen enkele minuten ter plaatse. De meldster deed open. De dienders doorzochten de woning. Ze zagen nergens verbrekingen. Wel troffen zij op een van de slaapkamers een raam aan dat helemaal openstond. Dit leidde naar een plat dak. Daarop stonden in de ´rijp´ afdrukken van blote voeten. Een van de agenten klom naar buiten en volgde het spoor. Het begon en eindigde bij een raam van een woning twee huizen verder. Hierop is een onderzoek in deze woning ingesteld. Er waren twee mannen, 20 en 22 jaar aanwezig die voldeden aan het signalement van de insluiper. Zij werden aangehouden. De 22 jarige man lag op bed in de kamer met het raam waar het spoor eindigde. Hij verzette zich bij zijn arrestatie. De recherche stelt een nader onderzoek in.