Wapenvondst in auto

De agenten reden donderdagavond over de parkeerplaats aan de Troelstrastraat. Ze zagen een BMW stilstaan met de binnenverlichting aan. Er zat één man in. Ze besloten een controle in te stellen. Ze zagen een lege verpakking van een joint op de bijrijdersstoel liggen. De man achter het stuur bevestigde dat hij die net opgerookt had. In de auto hing een sterke wietlucht. Bij verder onderzoek troffen de dienders in de middenconsole vier knalpatronen van een alarmpistool aan. Daarna vonden zij ook nog een knipmes, een boksbeugel en een alarmpistool waarin nog vier patronen zaten. Hierop werd de bestuurder, een 19-jarige Tilburger, aangehouden ter zake de Wet Wapens en Munitie. De wapens en de munitie zijn in beslag genomen.