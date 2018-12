Man aangehouden voor inbraak Ganzenhorst

De bewoner kwam toen rond 22.45 uur zijn achtertuin binnen. Daar wilde hij zijn fiets in het schuurtje zetten. Plots kwam er een man uit het donker op hem afgelopen. Vermoedelijk was deze bezig in te breken in het schuurtje en werd daarbij door de bewoner verrast.

Deze man had een voorwerp in zijn hand dat op een vuurwapen leek en bedreigde de bewoner daarmee. Nadat de bewoner begon te schreeuwen werd hij geduwd door de verdachte man. Plots klonk een harde knal, waarop de bewoner er in paniek vandoor ging. Hij bleek ongedeerd. Toen hij terugkeerde naar zijn woning, was de verdachte man gevlucht.

Uitgebreid onderzoek van de politie leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 25-jarige verdachte. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Daarbij wordt ook onderzocht of er daadwerkelijk geschoten is: vooralsnog zijn daar geen sporen van gevonden.