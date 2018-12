Politie zoekt getuigen van gewapende overval op supermarkt

Rond dat tijdstip kwamen twee mannen met gezichtsbedekking de winkel binnen. Zij bedreigden de twee aanwezige medewerkers met een (voorwerp gelijkend op een) vuurwapen. Deze werden gedwongen om naar het kantoor te gaan en daar geld en goederen in een tas te doen. Daarop gingen de daders er vandoor. Zij waren slechts zeer korte tijd in de supermarkt en niemand raakte gewond.

De gealarmeerde politie startte direct een onderzoek bij de supermarkt en in de omgeving. Daarbij werd technisch onderzoek verricht en keken we naar de beschikbaarheid van bruikbare camerabeelden. Ook zijn getuigen verhoord en werd de vluchtroute van de daders nagelopen voor zover deze bekend was. Deze leidde in ieder geval via de Karnemelkweg. Daar werd een deel van de buit teruggevonden. Ook hier heeft de politie technisch onderzoek verricht.