Politie en brandweer druk met verschillende branden

De eerste melding kwam binnen vanuit Culemborg, daar stond een aanhanger in brand. Of er sprake is geweest van brandstichting is niet duidelijk. De brand kon snel geblust worden.

Later die avond is het raak in Gameren. Daar lagen meerdere autobanden te branden, vermoedelijk aangestoken met vuurwerk. Een jongen kon door de politie staande gehouden worden, maar die gaf aan niets te kunnen zeggen over de brand. Andere jongens renden snel weg toen hulpverleners in de buurt waren.

In Ophemert begint het rond 22.00 uur onrustig te worden. Op de kruising Ganzenhof/Groenestraat verzamelen meerdere mensen zich en zijn onder andere autobanden aangestoken. Als de brand geblust is en de hulpdiensten vertrokken zijn, laait het vuur niet veel later weer op. Tot diep in de nacht worden er spullen verbrand op de kruising.

Onrustig is het de hele nacht in Brakel. Op meerdere plekken wordt brand gesticht. In de berm van de Esdoornstraat brandt een stapel autobanden. Niet veel later verzamelen jongeren zich op de kruising Molenkamp/Postweg . Daar is brand gesticht door pallets aan te steken. Maar daar blijft het niet bij, later in de nacht zijn zo'n zeven jongeren gezien bij de Flintstraat als ze pallets en een bank in brand steken.

Na vernielingen aan een pand in Vuren is geprobeerd brand te stichten. Mogelijk is dat gedaan door vuurwerk naar binnen te gooien. De brandweer was snel aanwezig en wist erger te voorkomen.

Onder een spoorviaduct in Waardenburg werd een vouwwagen brandend aangetroffen. Op de aanhanger meerdere tractorbanden. De brandweer heeft de brand geblust en de gemeente zal de rommel opruimen.

Ook vanuit Bruchem (2), Dodewaard en Zuilichem zijn branden gemeld. In Zuilichem is een aanhanger met afval aangestoken.

^MvS